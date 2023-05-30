TDP, özel okulların ücretleri konusunda Rekabet Kurulu’na şikâyette bulunduğunu açıkladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, özel okulların yeni eğitim yılı için açıkladığı ücretlerin fahiş ve Rekabet Yasası’nın 4. ve 6. maddelerine aykırı olduğunu belirterek Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Atlı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “özel okulların fahiş fiyat artışı karşısında bir politika geliştirmek gibi bir gailesinin olmadığını” savunarak Rekabet Kurulu’na resmi olarak şikâyette bulunduğunu açıkladı.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rekabet Kurulu’na şikâyet başvurusu sonrası basına açıklama yapan Atlı, eğitimin TDP için esas teşkil ettiğini ve çok önemli bir konu olduğunu; 1976 yılından bu yana bütün çocukların eşit şekilde kaliteli ve tam zamanlı eğitim hakkına inandıklarını, bu alanda mücadele ettiklerini kaydetti.

Atlı, “Eğitimde sorunlar devam ederken, Eğitim Bakanlığı’nın ise öğretmen sendikalarına karşı taarruza geçtiğini görüyoruz. Bakanlığın, tam zamanlı eğitime geçmeyi her ne kadar telaffuz etse de sendikaların bunun yapılması için gerçekleştirilmesi gereken dile getirdiği alt yapı çalışmalarını yapmadığını ve öğretmenlerin de gerçek ihtiyaçlarını tespit etmediğini de görüyoruz” dedi.

-“Veliler için özel okullar bir tercih değil zorunluluk haline geldi”

Kamusal eğitimdeki sorunlar ve tam gün eğitim olmaması nedeniyle özellikle özel sektörde çalışan velilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını, çocukların da bundan nasibini aldığını söyleyen Atlı, böylesi bir iklimde veliler için özel okulların tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Atlı, “Bakanlığın ise AKP iktidarının talimatlarını uygulama dışında özel okullar üzerinde etkili olma gailesi yok. Biz TDP olarak; özel okulların birbirleriyle uyum içinde aynı anda ücretlerine fahiş miktarda artış yaptıklarını gözlemledik. Bunun Rekabet Yasası’nın 4. ve 6. maddelerine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bize göre ciddi anlamda bir ihlal söz konusu. Bu yüzden de araştırma yapılması için resmi olarak şikâyet başvurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.