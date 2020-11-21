"Tehlikeli koşularda canla başla çalışan KIB-TEK emekçilerine kazasız belasız çalışmalar ve teşekkür ederim"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ersan Kaşif, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, olumsuz hava koşullarında doğal afetin vurduğu ve enerjisiz kalan bölgelere enerji sağlanması için tehlikeli koşularda canla başla çalışan KIB-TEK emekçilerine kazasız belasız çalışmalar diledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ersan Kaşif, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu kötü hava koşullarında doğal afetin vurduğu ve enerjisiz kalan bölgelerimize bir an önce enerji sağlanması için tehlikeli koşularda canla başla çalışan KIB-TEK emekçilerine kazasız belasız çalışmalar diler, tüm emekçilerimize teşekkür ederim.