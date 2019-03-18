Tekke Bahçesi'nde tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü dolayısıyla Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Töre, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, atışı, ve İstiklal Marşı ile başladı.

Şehitlik Özel Defteri’nin Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin tarafından imzalanmasının ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı, şehit oğlu Kadir Okyar ile I. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Soner Meşe, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

GÜLTEKİN

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Çanakkale Zaferi, ‘Çanakkale geçilmez’ destanının tarihe altın harflerle yazıldığı, ulus olma bilincinin tohumlarının atıldığı, dünya tarihini değiştiren ve yine dünya tarihinde bir benzeri olmayan varoluş mücadelesinin destanıdır.

Bu destanda büyük Türk milleti, vatanını korumak için canı pahasına savaşırken düşmanına bile esirgemediği şefkat ve merhametiyle inanç ve geleneklerimizden bir hukuku, yani savaşın da bir hukuku olduğunu bütün insanlığa göstermiştir. Bununla birlikte tarih boyunca özgürlüğü ve vatanı için savaşmaktan çekinmeyen Türk milleti Çanakkale destanı ile tüm ezilen, sömürülen uluslara örnek teşkil etmiştir.

Bu düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. yıldönümü nedeniyle gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse KKTC’nin kutsal vatan topraklarını kanları ve canları pahasına savunarak bizlere eşsiz zaferler armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Ruhlarınız şad olsun”

OKYAR

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı şehit oğlu Kadir Okyar, Çanakkale destanının vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk milletinin destanı olduğunu belirtti.

Destanın eşsiz bir zafer yanında Gazi Mustafa Kemal gibi büyük bir komutan ve lideri de ortaya çıkardığını, milletin güvenini artırdığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açtığını dile getiren Okyar, Çanakkale’de maneviyatın maddiyatı yenmesinin önemine işaret etti.

Çanakkale zaferinin Türk milletinin kaderini olumlu etkilemenin yanında dünya milletlerinin bakış açılarını da değiştirdiğini dile getiren Okyar, aziz şehitleri rahmetle andı, şükranlarını sundu.

MEŞE

I. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyada Yüzbaşı Soner Meşe, kutsal vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle anarak başladığı konuşmasında, Çanakkale Zaferi’nin Boğaz’ın geçilmeyeceğini tüm dünyaya gösterildiği gün olduğunu söyledi.

Zaferin tüm yokluklar ve imkansızlıklara rağmen kazanıldığını dile getiren Meşe, zaferin çok önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm Anadolu insanının bu zaferden güç alarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduklarını dile getiren Meşe, şehitlerin kahramanlıklarının nesilden nesile aktarılmasının önemine vurgu yaptı.