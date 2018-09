TEL -SEN GREV UYARISI YAPTI

Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Sendikası (Tel-Sen) , Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün Türkiye Büyükelçiliği’ne devredilmesi girişimi olduğunu iddia ederek, grev uyarısı yaptı.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yazılı açıklamasında, “Telekomünikasyon Dairelerindeki bir çiviye dokunulmasına ve binaların paylaşımına asla müsaade etmeyerek, yasal hakları doğrultusunda eylem ve grev de dahil her türlü hakkı kullanacaklarını” bildirdi.

Soysan, Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde büyük huzursuzluk yaşandığını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’nın da aralarında olduğu bazı kişilerin Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde çalışma yaparak, dairenin bir bölümünün TC Büyükelçiliği’ne devredilmesinin söz konusu olduğunu belirttiklerini savunan Soysan, bu durumun çalışanları tedirgin ettiğini kaydetti.

Her hükümet döneminde özelleştirilmesi gündeme gelen dairenin, parçalara ayrılarak başka kurum, kuruluşlarla paylaştırılmaya çalışılmasının büyük bir huzursuzluğa sebep olduğunu belirten Soysan, şunları kaydetti:

“Dairenin parçalara ayrılarak başka kurum, kuruluşlarla paylaştırılması kabul edilir bir durum değildir.

Bu bağlamda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gerekli girişim yapılmış ve Bakanlığa Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili daire çalışanlarını huzursuz edecek her adımın karşısında olacağımızı bir yazı ile bildirmiş bulunmaktayız.

Telekomünikasyon Dairelerindeki bir çiviye dokunulmasına müsaade etmeyen sendikamız binaların paylaşımına asla müsaade etmeyerek, yasal haklarımız doğrultusunda eylem ve grev de dahil her türlü hakkını kullanacaktır.

Toplumsal varlıklarımıza sahip çıkmayı genel anlamda sorumluluk kabul eden sendikamız, özelinde dairenin herhangi bir unsuruna dokunulmasına da bundan önce müsaade etmediği gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir.”