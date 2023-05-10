Telekomünikasyon Dairesi'nde Elagöz görevden alındı, yerine Kanlı atandı

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz görevden alınırken, bugünden itibaren yerine Ömer Kanlı atandı.
Atama kararnamesine göre ise, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2. maddesinin (2.) fıkrası kapsamına giren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü mevkiine Ömer Kanlı’nın bugünden itibaren, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla atanmasına karar verildi. Kanlı’nın, atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını alması kararı da üretildi.