Telsim'den kutlama mesajı

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Genel Müdür Yardımcısı fevzi Tanpınar, Kıbrıs Genç Tv'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Sayın Tekin Birinci

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı

Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç Tv, başarılı bir yılı daha geride bırakırken, sizin liderliğinizdeki Birinci Medya Grubu’nun başarılı çalışmalarını yakından gözlemliyoruz. Kuruluş yıldönümüzü içtenlikle kutlar, sizin şahsınızda emeği geçen tüm çalışanlarınızı tebrik eder, başarılı devamını dileriz."