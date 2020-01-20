Temel Kamp Liderliği Eğitim Programı gerçekleştiriliyor

Gençlik Dairesi Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı 24-28 Ocak 2020 tarihlerinde Kantara Gençlik Kampında gerçekleştirilecek.

Gençlik Dairesi kamplarında görev alan Eğitim Şefi ve Liderlerin yanı sıra, liderlik yapmak isteyen gençlere de kontenjan açılacak.

Müracaatlar 23 Ocak 2020 tarihine kadar Gençlik Dairesi Müdürlüğüne yapılabilecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Türkiye’den 18, Ülkemizden ise 7 uzmanın konuyla ilgili eğitim vereceğini vurguladı.

Eren, Ergenlik Psikolojisi alanında Psikolog, Sosyolog, Kriz Yönetimi ve Liderlik Uzmanı, Etkinlik Tasarlama Uzmanı, Basit Yaralanmalarda İlk Yardım Uzmanı ve daha birçok konuda Uzman eğitimciler tarafından eğitimlerin verileceğini söyledi.

Gençlerimizin hem yaz hem de kış kamplarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Eren, eğitim ve davranışsal olarak en donanımlı şekilde gençlere hizmet vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Eren, gerçekleşen eğitimlere katılanlara Uluslararası Temel Kamp Lider Eğitimi Programı Sertifikası verileceğini de kaydetti.