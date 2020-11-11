Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayelerinde, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı’ etkinlikleri çerçevesinde, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” temasıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye’de geçen yıl düzenlenen etkinliğin kapsamı bu yıl genişletilerek proje, KKTC dahil olmak üzere, 30 ülkenin eş zamanlı katılımıyla global bir ölçekte icra edildi.

3 BİN ADET HARNUP VE ZEYTİN FİDANI

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangında yanan sahaya katılımcılarla ve öğrencilerle birlikte 3 bin adet harnup ve zeytin fidanı dikti.

Proje sonunda bölgeye 300 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN HER ALANDA KIBRISLI TÜRKLERİN YANINDA”

Fidan dikimi öncesi video konferansla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yangında yitirilen ağaçların rehabilitasyonu ve yeniden yeşillendirme faaliyetlerine yönelik verdiği maddi ve manevi destekleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu ifade etti.

Burada gerçekleştirdiği konuşmada, ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kaybedilen ormanların ardından ülkedeki orman alanlarının çoğaltılması gerektiğine işaret ederek “Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik ve maddi desteği, 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürmek, hepimizin en büyük temennisidir” şeklinde konuştu.

“SORUMLULUK VE GÖREV BİLİNCİYLE HAREKET EDİLMELİ”

Ülkedeki ağaçlandırma faaliyetlerinin tek bir kurumun sorumluluğunda olamayacağına; kolektif bir çalışma sonucu ilgili her odağın bu konuda sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmesinin gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mayıs ayında Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde gerçekleşen yangında yitirilen ağaçların yeniden dikilerek bölgedeki yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“FİDAN DİKİMİ KADAR ORMANLARIN KORUNMASI DA ÖNEMLİ”

Ekolojik açıdan dengeli, yeşil bir ada bırakmanın ilgili tüm kamu birimlerinin sorumluluğu ve çağdaş anlayışın bir gereği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, fidan dikimi kadar mevcut ormanların da korunmasının öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yanan ormanların rehabilitasyonuyla ilgili tüm şartları zorlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u, Bakanlık bürokratlarını, çalışanları ve halkı göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı her zaman, toprağına ve ağacına sahip çıkmış bir halktır. Yüzyıllarca yaşayacak ağaçlarla geleceğimize nefes vermek ve yeni nesillere yeşil bir ada bırakabilmek; fevkalade önemlidir. Böylesi bir günde, bu güzel etkinliği düzenleyenlere tekrardan yürekten teşekkürlerimi iletirim” diye konuştu.

Türkiye’den video konferans aracılığıyla bağlantı kurularak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarının da alındığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin yardımlarının öneminin altını çizerek şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her koşulda KKTC ve Kıbrıs Türk halkına yapmakta olduğu yardımların devam edeceğini ifade etmiştir. Kendilerine buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de her zaman bu çalışmalar içerisinde her türlü desteği kendi ekibiyle birlikte vermektedir.”

“GEÇİTKÖY BARAJI’NDA DOLULUK ORANI ARTIYOR”

“Asrın Projesi” olarak adlandırılan KKTC Su Temin Projesi’ne de değinen Tatar, yer altı su borularındaki tamirin ardından Geçitköy Barajı’na su akmaya başlamasıyla barajdaki doluluk oranının da yükseldiğini, devlet olarak yön verilen çalışmalara devam edileceğini, ilerleyen zamanlarda el birliğiyle daha büyük başarılara imza atılacağına inanç belirtti.