Test sonuçları negatif

Test sonuçları negatif
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Pınarbaşı köyünde çıkan 4 pozitif vaka sonrasında Sağlık Bakanlığı ekipleri köyde PCR taraması yaptı. Bugün Pınarbaşı Anaokulunda yapılan PCR taramasında 152 kişiye test yapıldığı belirtildi. Köy Muhtarı Kemal Hacıyarım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla köyde yapılan taramada tüm testlerin negatif olduğunu duyurdu. 

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Hacıyarım'ın paylaşımı işte şu şekilde;

Bügün Pınarbaşı köyümüzde yaptırmış olduğumuz PCR testlerimizin sonucu negatif olarak sonuçlanmıştır . Lütfen hijyen kurallarına uyalım sosyal mesafemizi koruyalım maskemizi dışarı çıktığımızda takalım .#evdekal

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 10:54
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