Thalassaemia Derneği kan bağışına çağırdı: "Ayda 550 ünite kana ihtiyacımız var"

Thalassaemia Derneği, halkı; “ihtiyaç duyduklarında değil ihtiyaçları olmadan kan bağışında bulunmaya” çağırdı.

Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu, 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kan bağışlarını teşvik etmek amacıyla ilan edilen günün, bu yılki ana temasının Dünya Sağlık Örgütü tarafından “kan ver ve dünyayı daha sağlıklı bir yer yap” olarak belirlendiğini ifade eden Varoğlu, slogan olarak da “Güvenli kan hayat kurtarır” sloganının seçildiğini kaydetti.

“AYDA 550 ÜNİTE KANA İHTYACIMIZ VAR”

Varoğlu, şöyle devam etti:

“Thalassemia Derneği olarak kurulduğumuz günden itibaren Thalassaemialıların tedavilerinin düzenli olarak sürdürüp ihtiyaçları kadar kan bulabilmeleri için uğraş vermekteyiz.

Bu yılda her yıl olduğu üzere bağışçılarımız, kurum kuruluş siyasi parti ve üniversitelerimize iş birliği içerisinde kan bağış kampanyaları düzenlemeye devam ettik.

Dünyanın birçok ülkesinin uyguladığı Thalassaemia tedavi protokolüne göre; Thalassaemialıarın 3 haftada bir kez olmak üzere 2 üniteye, toplamda sadece Thalassaemialıların ayda 550 ünite kana ihtiyacı vardır.

Ülkemizde ise bir Thalassaemialı’ya 2 haftada bir 1 ünite, kan verilmekte ki bu yetersiz ve düzensiz tedavi demektir ve Thalassaemia tedavisi alan ve orak hücre anemisi kişilerin kan ihtiyacına yeterli gelmemektedir.

“YASA, TASLAK OLARAK BEKLEMEDE”

Ülkemizde 2014 yılından beri Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı ne yazık ki yıllardır Sağlık Bakanlığı’nda taslak olarak beklemektedir.

Birçok ülkede sivil halkın da kan bağışı yapması ile ilgili donör kazanım programları düzenlenerek gönüllü kan bağışçıları havuzu yöntemleri ile kan bağışları arttırılmıştır.

“SALGIN KAN STOKLARINI CİDDİ ANLAMDA DÜŞÜRDÜ”

Halkımızı ihtiyaç duyduklarında değil ihtiyaçları olmadan kan bağışında bulunmaya çağırıyoruz.

Yaşanan Covid – 19 salgını nedeniyle tüm ülkelerde olduğu gibi bizlerde de kan stokları ciddi anlamda düşmüş ve ihtiyacı olanlar bu süreçde büyük sıkıntılar yaşamışlardır.

Thalassaemia Derneği olarak karantina döneminde Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği ile iletişim kurarak derneğimizin gönüllüleri bu dönemde halkımızı kan bağışı yapmaya teşvik ederek Thalassaemialıların kan ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu süreçde kan bağışı yapan UBP, CTP’ye, Serdarlı, Alsancak, Çatalköy belediyelerine, Cimnastik Federasyonu, HOG Cyprus Chapter örgütlerine, Sağlık Bakanlığı ve kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Yine bu salgın sürecinde, sonsuz destek veren Kan Bankası personeline teşekkürlerimizi sunar ve 14 Haziran’ı hayat kurtarıcılarına teşekkür amacı taşıyan bu günde Dünya Kan Bağışçıları Günü’nü kutlar, tüm halkımızı kan bağışına davet ederiz.”