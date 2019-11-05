Thalassaemia Derneği, sorunları aktardı

Thalassaemia Derneği, “kan, ilaç, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını, merkez binasının yıkılmak üzere olduğunu, hak ihlalleri yapılarak düzgün tedaviye erişimin engellendiğini” belirterek, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümete acil tedbir alma çağrısında bulundu.

Dernek Başkan ve Asbaşkanı ile üyeleri bugün, sorunlarını aktarmak amacıyla Thalassaemia Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

BEŞEVLERLİ

Basın açıklamasını okuyan Thalassaemia Derneği Asbaşkanı Çiğdem Beşevlerli, sürekli olarak kan ve ilaç eksikliği yaşadıklarını ve hiçbir tedbir alınmadığını, ilaç eksikliği nedeniyle ilaçların büyük meblağlar ödenerek eczanelerden alındığını, her kan alma günüde kan bağışçısı bulmaya çalışıldığını kaydetti.

Beşevlerli, kemik ölçüm cihazı yıllardan beri tamir edilemediğinden özelden hizmet alındığını ifade etti.

Beşevlerli, İlaç ve Eczacılık Dairesi’ni eleştirerek, “stok yönetimi yapamadığından, eksik ilaç ve malzemenin zamanında ve yeterli miktarda alınmadığını, bu nedenle thalassaemialıların tarihi geçmiş iğneleri kullanmak zorunda bırakıldığını” söyledi.

Thalasaemia Merkezi’nin yıkılmak üzere olduğunu dile getiren Beşevlerli, kan bankasının tavanının çökmek üzere olduğunu, laboratuvara cihaz alınamadığını, DNA laboratuvarlarının çökmek üzere olduğunu, çalışmaların hastaların yatak odasında yapıldığını kaydetti.

Beşevlerli, Kızılay’dan adaya gönderilen ikinci kan bağış aracının teknik sebeplerle kullanılamadığını, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının gerekli yasal düzenlemeleri yapmadığını savundu.

“Burada thalasaemiada hak ihlalleri yapılarak düzgün tedaviye erişim engelleniyor” diyen Beşevlerli, önerilerini şöyle sıraladı:

“Acil olarak ülkede gönüllü kan bağışçıları sistemi kurulmalıdır. Gazimağusa ve Girne hastanelerinde 17.00’ye kadar kan bağışı kabul edilebilmelidir. Daha iyi hizmet verilebilmesi için kan bankasına sekreterlik kurulmalı, hemşire ve personel istihdamı yapılmalıdır. Thalaasaemiada kullanılması zorunlu ilaçlar İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından her zaman eksiksiz getirtilmelidir. Thalassaemia Merkezinde acil olarak tadilat yapılmalıdır.”

Beşevlerli, ilaç, malzeme, kan peşinde koşmak istemediklerini, düzgün tedavi almak istediklerini söyleyerek, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümeti, acil tedbir almaya çağırdı.

VAROĞLU

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da, katılan üyelerine teşekkür ederek, tek istediklerinin kaliteli ve sağlık bir yaşam sürdürmek olduğuna vurgu yaptı.