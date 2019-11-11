The American Future College öğrencileri, Anıtkabir'deydi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na bağlı Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde bulunan The American Future College öğrencileri,10 kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.yılı anma etkinlikleri kapsamında GAÜ The American Future College öğrencileri bünyesinde farklı etkinlikler ve törenler düzenlendi.

The American Future College’den yaplan açıklamada, Atatürk'ü Anma haftasında bir grup öğrenci ve idarecilerden oluşan grupla Atatürk’ü huzurunda anmak için Anıtkabir'i ziyaret ettikleri ifade edilirken, her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ü huzurunda öğrenciler ile anmaktan gurur duydukları belirtildi.

Ankara gezisi kapsamında öğrenciler, Anıtkabir, İlk Meclis Binası, Atatürk Orman Çiftliği ve Anadolu Medeniyetler Müzesi gezilerinin yanında, Ankara Kalesi, Etnografya Müzesi ve Resim Heykel Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, MTA Enerji Parkı Müzesi, Feza Gürsey Bilim Merkezi, İsmet İnönü’nün Evi Pembe Köşk ve Kuğulu Park’I gezip görme fırsatı yakaladılar.