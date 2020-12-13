The Unique Gusto eşsiz bir organizasyonla açıldı

The Unique Gusto, Grid Group ve BKM Mutfak Kıbrıs’ın ortak iştiraki olarak 12 Aralık 2020 Cumartesi gecesi, Grid Group Kurucu Başkanı Murat Teksöz ile The Unique Gusto Kurucu Ortağı Mehmet İnan’ın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir organizasyonla açıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in yanı sıra protokol, iş dünyası ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleşen gecede restoranın açılışı için kurdele kesimi yerine zeytin fidanı dikimi seremonisi yapıldı.

Seremoni öncesi açılış konuşmasını yapan Murat Teksöz, “Hepinizin de bildiği gibi özellikle adamız için, insanlık için zeytin ağacı; insanlık tarihi boyunca bolluğun, bereketin, sağlığın, barışın, zaferin, kardeşliğin önemli bir sembolü olmuştur. Ayrıca gastronomide de önemli bir zenginliktir. İşte bizler de bugün bu tarihi mekana yeniden hayat verirken, uzun yıllar kök salmak için Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ile birlikte açılışımızı sembolik bir zeytin fidanı dikimi ile gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Zeytin fidanının dikiminin ardından can suyu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner tarafından verildi. Söz konusu seremoni geceye katılan misafirler tarafından da çok özel ve anlamlı bulundu.

Açılış seremonisi sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “unique” kelimesinin “eşsiz, eşi benzeri olmayan” anlamına geldiğini, mekanın açılışının da hem Cumhurbaşkanı olan kendisi tarafından, hem de iki gün önce Başbakan olan Ersan Saner tarafından birlikte gerçekleştirilmesinin de eşsiz bir durum olduğunu esprili bir dille ifade ederek mekanın hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Ersan Saner ise konuşmasında böylesi bir dönemde yapılan yatırımın çok anlamlı olduğunu belirterek, girişimcileri yürekten kutladı. Saner, “Bu nezih mekanda kazançlarının bol olmasını diliyorum. Yine bu nezih mekanda sunacakları dünya mutfağı lezzetlerini de halkımızın tatmasını arzu ediyorum. Bir kez daha bu cesaretli girişimde bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve tesislerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

The Unique Gusto’nun açılış organizasyonu için usta şefler tarafından hazırlanan özel sunumlara sahip ikramlıklar misafirler tarafından oldukça beğenildi.

The Unique Gusto, 700 metrekare kapalı alana, özel peyzaj ile dekore edilen 600 metrekare bahçe alanına sahip. The Unique Gusto, her türlü kurumsal ve bireysel organizasyonlar, kutlamalar, özel toplantılar ve iş yemekleri, aile ve arkadaşlarla sosyal yemekler için lezzetten hizmete en üst düzeyde ev sahipliği yapacak.

Dünya mutfağından oluşan menüsünde eşsiz tatlar ve izlemesi keyifli sunumlarla özel bir deneyim vadeden The Unique Gusto’da misafirlerin konforu için vale park servisi ve özel otopark alanı da hizmet vermeye başladı.

The Unique Gusto’da, her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi geceleri canlı müzik programlarının yanı sıra hafta sonlarında piyano eşliğinde brunch düzenlenecek. Özel günlere ilişkin programlarıyla da adından söz ettirecek olan The Unique Gusto’nun özenle hazırlanmış Noel ve Yeni Yıl organizasyonları ile ilgili bilgi için The Unique Gusto Facebook sayfası ziyaret edilebilir.