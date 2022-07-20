Ticaret Odası Umman'da ticaret ve yatırım olanaklarını tanıttı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Kurulu’na katıldığı Umman'da çeşitli temaslar yaptı ve ticaret olanaklarını anlattı.

Umman Sultanlığı’nın başketi Muskat’ta yer alan İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın (ICCIA) 38. Genel Kurulu'na katılan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, katıldığı programlarda ve yaptığı temaslarda ticaret olanaklarını anlattı.

KTTO'dan verilen bilgiye göre, Deniz’e eşlik eden KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, genel kurul delegelerine yaptığı sunumda KKTC ekonomisi ve ihracat ürünleri hakkında bilgi verdi. ICCIA’da temsil edilen Oda temsilcileri ile ikili görüşmeler de gerçekleştiren Deniz, ülkeler arasındaki iş birliklerinin önemine değindi ve bu iş birliklerinin geliştirilmesi olanaklarını araştırdı.

Deniz, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odasının 38. Genel Kurulu'na katılım için Umman’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ICCIA Başkanı Abdullah Saleh Kamil ile de görüştü. Görüşmede iş dünyasında yaşanan sıkıntılar ve iş birliği olanakları değerlendirildi. Görüşmede ICCIA Genel Sekreteri Youssef Hassan Khalawi de yer alırken Oda Başkanı Deniz’e Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.

Deniz, Muskat’ta, Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Bakanlığını da ziyaret ederek Bakanlık Müsteşarı Aseela Salim al Samsamiya ile görüştü. Görüşmede, iş birliği ile yatırım olanakları değerlendirildi.

Deniz’in Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Redha Juma Al Saleh ile görüşmesinde ise daha önceki aylarda yapılan toplantıların sonucunda oluşan iş birliği ortamının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Deniz, ICCIA Genel Kurulu için bulunduğu Umman’da Omani TV ile de bir mülakat gerçekleştirdi. Haber, Omani TV’de yayımlandı.

Umman Sultanlığı’nda düzenlenen 38. ICCIA Genel Kurulu’na katılanlara Kuzey Kıbrıs’ı ve ekonomisini tanıtıcı bir sunum da gerçekleştirdi. KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven’in gerçekleştirdiği sunumda ihraç ürünleri ve ülkedeki yatırım imkânları hakkında bilgi verildi. Sunumda ICCIA’ya üye çeşitli Odalardan temsilciler yer aldı.