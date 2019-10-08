"Toplu taşıma ağı kurmakta kararlıyız"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Toplu Taşımacılık” başlıklı konuşma yaptı. Otobüs şoförlerinin talebe taşımacılığı ücretlerini çok geç aldığını anlatan Hamzaoğulları talebe taşımacılığı konusunun Eğitim Bakanlığından alınıp Ulaştırma Bakanlığına verilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Hamzaoğulları toplu taşımacılık yapanların ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Kooperatifleşmenin gerekliliğine değinen ve Erenköy Lisesine 12-13 köyden çocuk taşındığını kaydeden Hamzaoğulları, bu kişiler bir araya getirilip bir kooperatif kurulsa ve bu hatta 3 otobüsle taşımacılık yapılsa taşımacılık yapanlar açısından çok daha iyi olacağını kaydetti.

Hamzaoğulları, taşımacılık yaptığı zamanlarda aylarca frensiz otobüs sürdüğünü de anlattı.

Ülkede körüklü otobüs yasası olmadığını dile getiren Hamzaoğulları, üniversitelerin taşımacılık yapmasını eleştirdi.

Hamzaoğulları toplu taşımacılığa ivme kazandırılması gerektiğini kaydetti.



ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da cevap vermek üzere kürsüye çıktı ve ülkedeki toplu taşıma yapısının dünyada eşi benzeri olmadığını dile getirdi.

Gerek bakanlık gerek hükümetin ülkenin bir ucundan diğer ucuna sorusuz şekilde çalışacak bir toplu taşıma ağı kurmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının ülkede 14-15 bölgesel şirket oluşturma olduğunu dile getiren Atakan, bunları birbirine entegre edecek bir üst yapı ile çalışma rotaları, ücretler vs. konusunda kontrol sağlayacak bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu bağlamda şu an bir birine paralel 3-4 çalışmanın devam ettiğini söyleyen Atakan, bugün itibariyle ülkede kamu taşıma araçlarının sınıflandırmasının bile doğru düzgün belirlenmediğini kaydederek bu sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalıştıklarını anlattı.

Yeni tasarlanan yasayla polislerin araçlara el koyma ve trafikten men etme dahil bir çok yetkiye kavuşturulacağını anlatan Atakan, yeni Trafik Yasası’nın polis denetimlerindeki düzensizliklerin üstesinden gelineceğini söyledi.

Atakan şirketleşmenin hayata geçmesiyle sonraki eğitim öğretim yılında öğrenci taşımacılığının daha rahat kontrol edilebileceği bir sisteme geçileceğini belirtti.

Şu anki Trafik Yasasında körüklü otobüslerin tanımlanmadığını kaydeden Atakan, karşısına bir alternatif çıkarılmadıkça bu otobüslerin yasaklanmasının öğrencilere eziyet etmekten başka bir anlam taşımayacağını söyledi.

Böylece gündem dışı konuşmalar tamamlandı.

Yazılı ve sözlü soruların sunulmasıyla Genel Kurul toplantısı sona erdi. Sonraki oturum 14 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak.