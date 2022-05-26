Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Türk Arap Dostluk Derneği heyetini kabul etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Dernek Başkanı Mahmut Selim Albayrak, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler vererek milli şuur ve milli bilinç olduğu sürece insanların kaygılanmasına gerek olmadığını ancak bu bilinçten uzaklaşıldığı sürede sorunlar oluşmaya başladığına değindi.

Albayrak, Maraş açılımı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek yaşanan gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu vurgulayarak Taşınmaz Mal Komisyonuna yapılan başvurular çerçevesinde imara açılması gerektiğini kaydetti.

Töre, Maraş’ın sadece binalardan ibaret olmadığını orada bulunan sahil şeridinin Mavi Vatan kapsamında ele alındığında son derece önem taşıyan bir konu olduğunu dile getirdi.

Maraş ve Kıbrıs sorunu konusunda hiçbir zaman aldanmamak gerektiğini vurgulayan Töre, “Aldanırsak Kıbrıs Girit durumuna düşer.” dedi.

Aldanmamak için her zaman milli duruşa önem vermek gerektiğini ifade eden Töre, aldanma durumunun şehitlere ihanet anlamı taşıyacağını söyledi.

Milli ve manevi değerlerin en büyük zırh olduğunu kaydeden Töre, bu değerlere sımsıkı sarılmak gerektiğine dikkati çekti.

Arap dünyasının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğunu vurgulayan Töre, bu ülkelerle dayanışma ve iş birliğini arttırmak gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa Birliği ülkelerinden adalet beklemeyiniz…Dünya 5’den büyüktür” ifadelerini anımsatan Töre, bu sözleri kendilerine rehber edindiklerini söyleyerek bu kapsamda milli şuura her zaman büyük önem verdiklerini söyledi.