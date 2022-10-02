Töre: "Bizim için en büyük her zaman Türkiye’dir"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampüsü 2022-23 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Töre burada yaptığı konuşmada, ODTÜ’nün büyük bir marka olduğunu ve böyle büyük bir markanın KKTC’de öğrencilere eğitim vermesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Güzelyurt bölgesinin ODTÜ gibi kurumların varlığı ile daha da büyük bir değere kavuştuğunu ifade eden Töre, halkın bölgeden göçünün azaldığını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “KKTC tanınmalıdır” çağrısını anımsatan Töre, bu söylemin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Töre, yıllarca konuşulan ve bir işe yaramadığı anlaşılan federasyon tezinin ardından tanınma çağrısının bekledikleri ve hep arzuladıkları bir çağrı olduğunu ifade etti.

Töre: “Sayın Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür çağrısı çok anlamlıdır. Ama bizim için en büyük her zaman Türkiye’dir. Biz, bugüne kadar Türkiye’nin bizi desteklemesi ve koruması sayesinde bugünlere geldik. Buralara kolay gelinmedi.” dedi.