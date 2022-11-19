Töre'den 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'ne ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkede eğitim faaliyetinde bulunan üniversitelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde ilk ziyaretini 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ne gerçekleştirdi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, ziyaret vesilesiyle Meclis Başkanı Töre’ye teşekkür ederken, Cumhuriyeti güçlü bir şekilde yaşatacak bir eğitim anlayışı ile yola çıktıklarını ifade ederek sadece gençlerin değil halkın üniversitesi olduklarını ifade etti.

Terkan: “15 Kasım’ın ismine yakışır bir şekilde sağlam adımlarla ilerleyip büyüyen bir üniversiteyiz” dedi.

15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci de konuşmasında, Meclis Başkanı’nın üniversitenin kuruluş haftasında ziyarete gelmesinin kendileri için çok büyük anlamı olduğunu söyleyerek bunun kendileri için büyük bir motivasyon olduğuna değindi.

Bilgi, enformasyon ve teknoloji çağında bir çok şey maddeleşirken manevi değerlerin geri planda kaldığını ifade eden Birinci, bu açıdan da ziyaretin anlamının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Birinci, 15 Kasım sadece bir tarih olmadığını vurgularken “Bir kahramanlığın, bir milli mücadelenin taçlandığı en yüksek noktadır” dedi ve bu mücadelenin adını üniversiteye vermek istediklerini, böylece üniversiteye gelen öğrencilerin de bu mücadelenin adının bir hikayesinin olduğunu öğrenmesini istediklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında 15 Kasım isminin üniversiteye verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederken, bu davranışları nedeniyle üniversite yöneticilerini kutladı.

Cumhuriyetin kıymetin her zaman iyi bilinmesi gerektiğine değinen Töre: “Cumhuriyetten ve 15 Kasım’dan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Üniversitelere bir ziyaret başlatmak istediklerini kaydeden Töre, ilk ziyareti isminden dolayı 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesine yaptıklarını söyledi.

15 Kasım’da Geçitkale ve Boğaziçi şehitlerini de saygı ile andıklarını ifade ederek, bu köylerde 24 şehit verildiğini ve büyük bir mücadele sergilendiğini ifade etti.

KKTC’yi şehitlerin ve gazilerin direnişi ile kurduklarını söyleyen Töre: “Onlar olmasaydı bugünlere gelemezdik” dedi.

Ziyarette Başkan Töre’ye Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de eşlik etti.