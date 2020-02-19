Töre, Esentepe bölgesini ziyaret etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bugün Esentepe bölgesini ziyaret etti

Töre , Esentepe bölgesinde, sırasıyla, Esentepe Belediyesi, Esentepe İlkokulu , Esentepe Polis Karakolu , Esentepe Ortaokulu ve Sağlık Ocağını ziyaret etti.

Töre ziyaretlerde, Toplum Lideri Dr Fazıl Küçük , Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Mustafa Kemal Atatürk resimleri, ‘Denktaş’ın Benim 2 Bayrağım Var’ şiiri, TC ve KKTC bayrakları hediye etti.

Belediye’ye gerçekleşen ziyarette bir konuşma yapan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, ziyaretten dolayı Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye teşekkür ederek, Töre’nin,Tarım Bakanlığı döneminde de, siyasal yaşam boyunca da, Esentepeli üreticiler ve vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Esentepe Belediyesi’nin , 2020 itibarıyla altyapı yatırımlarını tamamlamasıyla maddi sıkıntılarını geride bırakacağını dile getiren Erdoğan, halka hizmette yerel ve merkezi yönetimlerin işbirliğinin önemine de vurgu yaptı.