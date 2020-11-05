Töre: "Süreç yarın değerlendirilecek"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayında Divan Başkanlığı görevi yapan Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, divanın yarın saat 16.00’da toplantı yapacağını belirtti.

TAK muhabirine açıklama yapan Töre, UBP kurultayında en yüksek oyu alarak ikinci tura kalan iki adayın bugün adaylıktan çekildiğini dolayısıyla cumartesi günü kurultayın ikinci turunun yapılmayacağını anımsatarak, bundan sonraki sürecin yarınki toplantıda değerlendirileceğini söyledi.

Toplantıda olayın hukuki boyutunun görüşüleceğini, Başsavcılık ve hukukçuların görüşlerine başvurularak değerlendirme yapılacağını dile getiren Töre, tüzüğe göre UBP Genel Sekreterinin Genel Başkanlığa 45 gün vekalet edebileceğini, bu süre dolduğunda kurultaya gidilmesi gerektiğini kaydetti.