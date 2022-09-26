Töre, tanınma istemenin ülkedeki bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, egemenlik eşitlik üzerine görüşme yapılabilmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anavatan Türkiye’nin de resmi görüşü olduğunu söyledi.

Başkan Töre katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmasının tarihe not düşülmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

KKTC'nin verilen bunca mücadeleden sonra tanınmak istediğini ifade eden Töre, New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun Kıbrıs meselesinde bir çıkmazın olduğu ve bir anlaşma sağlanamayacağını Birleşmiş Milletlerin bir rapor olarak yayınlamasını istediklerini anımsattı.

Tanınma talebi ile ilgili atılan adımın devamının gelmesini arzuladıklarını ifade eden Töre, Türk Devletleri Konseyi toplantısında bu anlamda bir gelişme beklediklerini söyledi.

Tanınma istemenin ülkedeki bazı çevreleri rahatsız ettiğini dile getiren Töre, bugün “Egemen eşitlik üzerine” görüşme yapılması tezinin, Anavatan Türkiye’nin resmi ve milli tezi olduğunu kaydetti.

Töre, bütün bunlara rağmen bugün hâlâ bazı çevrelerin federasyon tezinde ısrar etmesinin bir anlamı olmadığını vurguladı.

Yunanistan ile yaşanan gerilim ile ilgili soruları yanıtlayan Töre, "bazı ülkeler tarafından Yunanistan’ın şımartıldığını" dile getirerek Anavatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin "Mavi Vatan" ve Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminde çok doğru ve dengeli politikalar ürettiğine değinen Töre, Türkiye’nin yakın zamanda enerji koridoru üzerinde çok önemli bir ülke konumuna geleceğini belirtti.

Meclis çalışmaları...

Meclis çalışmaları ile ilgili sorulara yanıt veren Töre, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) son Meclis birleşiminde takındığı tavrın kabul edilemez olduğunu belirterek bunun Meclis’in itibarına da zarar verdiğini kaydetti.

3 Ekim’de Meclis’in yeni yasama yılının açılacağını anımsatan Töre, bu tür tavırların yeni dönemde de sürmemesini diledi.

Töre: “Benim görevim Meclis’in açık olmasını sağlamak, yasaların görüşülmesi ve geçmesine olanak sağlamaktır. Herhangi bir yasanın anayasaya uygun olup olmadığına karar vermek benim görevim değildir. Bunun için yetkili makamlar vardır. Dolayısıyla herhangi bir konuda anayasaya aykırılık düşüncesinin ortaya konulması gereken yer Meclis değildir” dedi.

Cezaevi ziyareti...

Geçtiğimiz hafta Merkezi Cezaevine yapmış olduğu ziyaretle ilgili sorulara da yanıt veren Başkan Töre, siyasi bir kimlik olarak ülkenin bir çok yerine yapmış olduğu ziyaretler gibi Cezaevine de bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bunu Milletvekili seçildikten sonra 5. kez yaptığını söyledi.

Cezaevinin sorunları, yeni cezaevinin mevcut durumu ile ilgili basında çıkan haberleri her zaman yakından takip ettiğini dile getiren Töre, ziyaret vesilesiyle bu konular ile ilgili bilgiler aldığını kaydetti.

Yaptığı bu ziyarette bir kasıt aranmasının son derece yanlış olduğunu vurgulayan Töre, ziyarette hemen hemen tüm mahkûm koğuşlarına girdiğini, hemen hemen tüm mahkûmlar ile sohbet ettiğini ve sorunları dinlediğini ve kendisine sorulan sorulara da yanıt verdiğini söyledi.

Sadece bir kişi ile görüşme yapmadığını ve kadın koğuşlar da dahil neredeyse tüm mahkûmlarla görüştüğünü ifade eden Töre, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin kasıtlı ve maksatlı yapıldığını kaydetti.

Ziyarette ağır cezası olmayan ve tutuksuz yargılanan ve ağırlığı mülteci olan kişilerin tutukluluk sürelerinin daha erkene alınması yönünde çağrı yaptığını anımsatan Töre, bu durumun cezaevinin yükünü ağırlaştırdığını belirttiğine değindi.