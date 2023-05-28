Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı

Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Zorlu Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatanımız Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.turu, büyük bir demokrasi şöleni içerisinde geçmiştir.

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Seçim sonuçları sonucunda Türkiye’nin 13.Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyoruz.

Türk yüzyılının devam edeceği bu süreçte Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.

Seçim sonuçlarının Anavatanımıza ve Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

Türk Milletinin yeni yüzyılına müjdeler olsun, tebrik ediyoruz.”

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