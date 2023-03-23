Trafiğe bir can daha verdik…24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bu gece saat 21:25 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Aliye İNANOĞLU (K-32), yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem HONDURLU (E-24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman KOCABAŞ (E-21), İbrahim KAYNARCA (E-22) ve Adem KOCABAŞ (E-24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.



Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023, 00:32

Adem KOCABAŞ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan Erdem HONDURLU'nun tedavisi Girne Dr Akçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralılar ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.