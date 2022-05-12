Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Lefke Gazi Lisesi ortaokul öğrencilerinin katılımıyla Trafik Eğitim Parkı’nda “Trafik Farkındalık Eğitimi” yapıldı.

Trafik Kazaları Önleme Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, parktaki derslikte görsellerle yapılan destekli teorik eğitimin ardından, parkurda akülü araçları kullanarak pratik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, yaya kuralları ve araç içerisinde nasıl davranılacağı hakkında kuralların yanı sıra, güvenli bisiklet sürüşü ile ilgili temel bilgiler de öğretildi.

EMNİYET KEMERİ SİMÜLATÖRÜ KULLANILDI

Pratik eğitimin ardından, parkta bulunan Emniyet Kemeri Simülatörü, gönüllü öğretmenler ve öğrenciler tarafından denenerek, olası bir çarpma anında emniyet kemerinin öneminin yaşanarak öğrenilmesi sağlandı.

Etkinliğe, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, PGM Trafik Bölüm Müdürü Şefket Derindağ, TİKA Lefkoşa Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ve Ehliyet Baş Müfettişi Gürel Cantaş katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Trafik Eğitim Parkı’nda 2010 yılından beri eğitimlerin devam ettiğini ve devam edeceğini, yılda ortalama 7 bin öğrencinin parkı ziyaret ettiğini ve parktaki çalışmaların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Eğitim Bakanlığının iş birliği ile yürütüldüğünü söyledi.

TRAFİK POLİS MÜDÜRÜ DERİNDAĞ, EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Ayrıca etkinlikte konuşma yapan Trafik Polis Müdürü Şevket Derindağ, emniyet kemerinin önemini vurgulayarak, polis teşkilatı olarak amaçlarının sadece ceza yazmak olmadığını, vatandaşların trafikte can güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ise konuşmasında, Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı eğitim yaptığı ve öğrencilerin yaşayarak yerinde öğrenmelerini sağladığı için derneğe teşekkür ederek, trafik işaretlerinin dünyanın her yerinde geçerli ve uyulması gereken işaretler olduğunu belirtti ve bunların küçük yaşta eğitiminin alınması gerektiğini söyledi.