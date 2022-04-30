Trafik kazası... 2 kişi hayatını kaybetti

Büyükkonuk- Kaplıca anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Büyükkonuk'ta sakin Zühre Arkan (K-39), saat 21.00 sıralarında yönetimindeki MV 163 plakalı araçla Kaplıca'dan Büyükkonuk'a doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip, karşıdan gelen Büyükkonuk'ta sakin Bayram Gözütok (E-42) yönetimindeki PF 989 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu Zühre Arkan olay yerinde, karşı araçta yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki Meryem Gözütok ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada ayrıca diğer aracın şoförü Gözütok ile aracında bulunan 16 yaşındaki Sıla Gözütok bel kırığı teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji servisinde tedavi altına alındı. Kazda hafif yaralanan 10 yaşındaki Semih Gözütok ise tedbir amaçlı bir süre acil serviste müşahede altına tutuldu.

Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022, 09:42