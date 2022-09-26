Trafik Kazası...75 yaşındaki Seşkinöz yaralandı

Şinasi Seşkinöz (E-75) Küçükerenköy- Tatlısu anayolunda sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucunda LD 089 plakalı aracı ile yaptığı kazada yaralandı.
Kaza, Esentepe'de sakin Şinasi Seşkinöz'ün aracı ile Esentepe istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği esnada Cristal Bay Marina Site kavşağına geldiğinde, önünde aynı yöne seyredip sağa dönüşe geçen Küçükerenköy’de sakin Antony Stuart Harrigan (E-43) yönetimindeki JD 088 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpıp kontrolsüzce savrulmasıyla oldu. Yolun sağından yoldan çıkan Şeşkinöz aracı ile 2 metre derinliğindeki çukura düştü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.