Tuğlu: “Çocuklarımız doğayla iç içe, güvenle oynayabilecek”

Tuğlu: “Çocuklarımız doğayla iç içe, güvenle oynayabilecek”
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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, köy ziyaretlerinde projelerini anlatıyor.

Ziyaretlerinde bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılanan Dr. Tuğlu, her kesime yönelik projeler hazırladıklarını bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için göreve hazır olduklarını belirtti.

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Dr. Fatma Çimen Tuğlu, eksikleri köy köy gezerek tespit ettiğini dile getirerek, “Bana göre çevre düzenlemesi konusunda çok geri kaldık. Bölgemi çevre düzenlemeleriyle ve insanlarımızın sosyalleşebilecekleri alanlar yaratarak geliştireceğim” dedi.

Sosyal-kültürel alanlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Dr. Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk sınırları içindeki tüm çocuk parklarının bakım ve tadilatlarını yaparak projelendireceklerini kaydetti.

Dr. Tuğlu, “Forest Park (Orman Parkı) Projemiz ile çocuklarımızın ağaçlar altında oynayabileceği doğa ile iç içe bir aktivite alanı yaratacağız” ifadelerini kullandı.

Çocukların evlerinin dışında vakit geçirebilecekleri alanları yaratmanın görevleri olacağına dikkat çeken Dr. Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk sınırları içindeki 10 köyde çocukların güvenli ve mutlu olmalarını sağlayacaklarını belirtti.

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