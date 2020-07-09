TÜK ve CREDİTWEST bank arasında anlaşması

Üreticiler, yarından itibaren Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) yapacakları rekolte tesliminden alacaklarını Creditwest Bank şubelerinden tahsil edebilecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Creditwest Bank, ilgili anlaşma uyarınca üreticilerin TÜK’e yapacakları tahmini rekolte teslimi için 110 milyon TL’lik kaynak ayırdı.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve Creditwest Bank arasında geçtiğimiz yıl üreticilerin rekolte ödemeleriyle ilgili yapılan finansman anlaşması yenilendi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndaki imza töreninde Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, TÜK Müdürü Mehmet Bullici, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Bakanlık yetkilileri, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ile Creditwest Bank Köşklüçüflik Şubesi Müdürü Eliz Ulusoy hazır bulundu.

Yarından itibaren üreticiler, TÜK’e yapacakları rekolte tesliminden doğmuş ve/veya doğacak alacaklarını Creditwest Bank şubelerinden tahsil edebilecek.

Ödemeler, teslim sonrası kurumdan verilen müstahsil makbuz belgesi üzerinde belirtilen tarihte eksiksiz şekilde Creditwest Bank tarafından yapılacak.

Üreticiler ilgili belgeye istinaden açılacak kredili hesaplar üzerinden dilerse ödemeyi hemen nakite çevirebilecek.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, GSMH’nın yüzde 6’sının tarım sektöründen oluştuğunu, doğru politikalar ve finans yöntemleri ile bu yüzdeliğin 14-15’lere kolayca çıkarılabileceğini söyledi.

Zaheer, Toprak Ürünleri Kurumu ile geliştirilen finans modelinin üreticinin nakite zamanında ulaşımını sağladığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 18:54