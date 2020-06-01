Tüketiciler Derneği: “Kurallara uyulmaması endişe verici”

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, ekonomik ve sosyal yaşama dönüşte iş yerlerinde uygulanması öngörülen Covid-19 kurallarına uyulmamasını endişe ile karşıladıklarını açıkladı.

Işık, virüse karşı önlemler çerçevesinde alınan kuralların uygulanmasından sorumlu olan Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Belediyelere çağrıda bulunarak uyarılarda bulunulmasını istedi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Işık yazılı açıklamasında, “Kısıtlama ve karantina sonrası Kovid-19 tehlikesinin sona erdiği gafletine düşmek tüketicilerin sağlığı için bir tehdit unsurudur” ifadelerini kullandı.

Birçok mekanda maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayan topluluklar görüldüğünü kaydeden Hasan Y. Işık, ateş ölçerlerin de kullanılmadığını belirtti.