Tüketiciler Derneği, mevzuatın Türkiye’yle uyumlu hale getirilmesini istedi

Tüketiciler Derneği, Tüketicileri Koruma Yasası’nın Türkiye mevzuatına uyumlu hale getirilmesini istedi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Meclis’te onaylanan ve 2003’ten beri yürürlükte olan Tüketicileri Koruma Yasası’nı uygulayan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, sekiz yılda on kez hükümetin değişmesi nedeniyle tüketici hakları ve yasal mevzuatla ilgili gelişmeleri yakından takip edip geliştirmediğini savundu.

Işık yazılı açıklamasında, bu yüzden tüketicilerin ciddi mağduriyetler yaşadığını kaydetti.

Mevzuatın Türkiye’yle uyumlu olması için Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na çağrı yapan Hasan Yılmaz Işık, Türkiye’nin 2013’te AB normlarına göre güncellenen Tüketicileri Koruma Yasası’nın benzerinin KKTC’de de uygulanmasını istedi.

Işık, Tüketicileri Koruma Yasası’nın tadil edilerek tüketici hakları için önemli olan “ispat yükü ve “tüketicinin seçimlik hakları” başlıklı iki maddenin eklenmesi için hükümete 1 Ocak 2023’e kadar süre tanıdıklarını da bildirdi.