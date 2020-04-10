Tüketiciler Derneği'nden çağrı

KKTC Tüketiciler Derneği hükümetin Koronavirüs önlemlerine destek verdiğini açıklayarak, tüketicilere en az bir ay daha evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada her iki kesimin Cumhurbaşkanları Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’e Ledra Palas Otelin Kıbrıslı Türk ve Rum hastaların ortak hizmetine açılmasını sağlama çağrısında bulundu.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) de çağrıda bulunan Yılmaz Işık, Kıbrıs Türk Halkının ihtiyaçlarını karşılayacak desteğin verilmesi için çağrı yaptı.