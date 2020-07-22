Tüketiciler Derneği, parlamenter sistemle ilgili eleştirilerde bulundu ve başkanlık sisteminin referanduma sunulması için partilere uzlaşmaları yönünde çağrı yaptı.



Dernek, yazılı açıklamasında, başkanlık sistemine geçilmesinin, hükümet hizmetlerinde etkinliği ve siyasal istikrarı sağlayacağını savundu.