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Tüketiciler Derneği, parlamenter sistemle ilgili eleştirilerde bulundu

Tüketiciler Derneği, parlamenter sistemle ilgili eleştirilerde bulundu
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Tüketiciler Derneği, parlamenter sistemle ilgili eleştirilerde bulundu ve  başkanlık sisteminin referanduma sunulması için partilere uzlaşmaları yönünde çağrı yaptı.
    
Dernek, yazılı açıklamasında, başkanlık sistemine geçilmesinin, hükümet hizmetlerinde etkinliği ve siyasal istikrarı sağlayacağını savundu.

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