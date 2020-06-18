KKTC Tüketiciler Derneği, Tüketici Konseyi gündemine alınmasını talep ettiği konuları açıkladı.

Yazılı açıklama yapan dernek başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tüketici Konseyi’nin bu yıl içinde yapılacak 13. toplantısında görüşülmesini istediği konuları Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na iletti.

Konular arasında, Meclis’te bulunan “Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı”, “Ürün Güvenliği Yasası”, “Gıda Güvenliği Yasası”, “Tüketicileri Koruma Yasası” gibi AB mevzuatlarının uygulanması, Tüketicileri Koruma Dairesi’nin teşkilat yasasının hazırlanarak kurulması, ikinci el oto satışlarını denetim altına alacak yasanın çıkarılması, tüketici derneklerine Güney Kıbrıs’a muadil uygulama yapılması bulunuyor.

Talepler arasında Tüketicileri Koruma Yasası uyarınca turizm seyahat acentelerinin, yapılamayan paket tatil/tur paralarının tüketicilere ödenmesinin güvence altına alınması ve önerilen konuların gündeme alınmasının kabulü halinde gerekirse konsey süresinin uzatılması veya bir hazırlık döneminden sonra yıl içinde ikinci konseyin yapılması konusunda konseyin karar alması da yer alıyor.