TÜK’te destekli yemlik arpa satış miktarlarında iyileştirme yapıldı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK’ten) hayvan besleyicileri ve yem fabrikalarına sunulan destekli yemlik arpa satış miktarında yüzde 10 artışa gidildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan duyuruda, “TÜK'ün hayvan besleyicileri ile yem fabrikalarına devlet tarafından ton başına bin 500 TL fiyat desteği sağlanarak gerçekleştirilmekte olan yemlik arpa satışlarında, hayvan besleyicilerimizin desteklenmesine devam edilmesi maksadı ile, daha önce belirlenen hak ediş miktarlarına yüzde 10 artış getirilmiştir” denildi.

Duyuruda, fiyat destekli ilave yüzde 10’luk hak ediş miktarlarının Toprak Ürünleri Kurumu şubelerinden 30 Eylül’e kadar alınabileceği belirtildi.