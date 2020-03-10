banner22

Tüm liman ve gümrük kapıları ilaçlanıyor

Tüm liman ve gümrük kapıları ilaçlanıyor
banner32

Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Orman Dairesi Müdürlüğü ekipleri hava, deniz ve tüm kara kapıları Covid-19 virüsüne karşı ilaçlıyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı, Girne ve Gazimağusa Limanları; Ledra Palace ve Metehan Sınır Kapısı’nın ilaçlandığı, aktif, aktif olmayan gümrük kapıları ve Merkezi Cezaevi’nde de ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

Ülke genelinde başlatılan ilaçlama çalışmalarının özel kıyafetli 6 ekip tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Bakanlık açıkladı: "Hastanın genel durumu...
Bakanlık açıkladı: "Hastanın genel durumu...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿