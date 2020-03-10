Tüm liman ve gümrük kapıları ilaçlanıyor

Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Orman Dairesi Müdürlüğü ekipleri hava, deniz ve tüm kara kapıları Covid-19 virüsüne karşı ilaçlıyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı, Girne ve Gazimağusa Limanları; Ledra Palace ve Metehan Sınır Kapısı’nın ilaçlandığı, aktif, aktif olmayan gümrük kapıları ve Merkezi Cezaevi’nde de ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

Ülke genelinde başlatılan ilaçlama çalışmalarının özel kıyafetli 6 ekip tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.