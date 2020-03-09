Türel Özer Öksüzoğlu: "Kadın olmak çok zor bir zanaattır"

KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı.

Türel Özer Öksüzoğlu’nun mesajı şöyle;

Ataerkil toplumlarda kadın olmak çok zor bir zanaattır. Hayata geldiğiniz andan itibaren sizin için ayarlanmış ve hazırda olan çok büyük yükümlülükler ve beklentiler var. Hem sosyal hem de özel alanda erkek egemenliği var. Kadınlara 2. sınıf vatandaş muamelesi var. Bir de kadının hiç üzerinden çıkaramadığı “namus” adlı bir kıyafeti var…

İşte toplum içinde var olan, hiç görünmeyen, kabul edilmeyen ancak kadınlarımızın üzerlerine yüklenen birçok sorumluluklar ve roller vardır.

Bu ülkede yaşayan bir kadın olarak; maalesef ki ülkemizde işgücünde, istihdamda, gerekse siyasette ve üst düzey atamalarda kadın tercih edilmiyor.

Düşünün, bir toplumda nüfusunun yarısına yakını kadın iken; çalışma hayatına bu oran yansımaması ülke adına atıl kalmış bir sermaye var demektir. Kadının önündeki bu görünmeyen duvarların kaldırılması İçin mücadele edilmesi gerekmektedir.

Bu ülkede üst düzey atanmış bir kadın olarak; Öncelikle yukarıya çıktık sonra oksijen azalıyor… Rakipleriniz en fazla erkeklerden oluşuyor… Kadınlar üst düzeye nadiren atandığı için;

tüm gözler üzerinizde oluyor. Ayrıca ayağınızdan aşağı çekmeye çalışanlar, eleştiri ve dedikodu inanılmaz derecede artış gösteriyor. Bu sebepten “güçlü” olmak ve mücadele etmek durumundasınız. Bulunduğunuz mevkide çok çalışmak ve başarılı olmak zorundasınız.. İşte Benim penceremden görünenlerden ve tecrübelerimden bazıları

Bu konunun çözümü kadına sevgi ve saygıda değil, insana saygıdadır aslında.

8 Mart Dünya Kadın Emekçilerini saygıyla selamlıyorum

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 10:21