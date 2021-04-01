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Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığına atandı
Kıbrıs
01 Nisan 2021 Perşembe 11:57
Kıbrıs Genç Tv
Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Serhan Aktunç atandı.
Aktunç’un ataması dünden itibaren geçerli oldu.
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