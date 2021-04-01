Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığına atandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığına atandı
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Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Serhan Aktunç atandı.

Aktunç’un ataması dünden itibaren geçerli oldu.

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