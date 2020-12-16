Türk Sen'den geçişlerin yasaklanmasına eleştiri

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, pandemi önlemleri kapsamında işçilerin Güney Kıbrıs’a geçişinin yasaklanmasını eleştirdi.

Bıçaklı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “hükümet edenlerin, ben kapıları kapattım siz işsiz ve ekmeksiz kalın ne haliniz varsa görün deme lüksü olmadığını” söyledi.

Uygulamalar yapılmak zorundaysa bu sürede işsiz kalacak kişilere ailelerini geçindirecek mali desteğin yapılması gerektiğini kaydeden Bıçaklı, hükümeti alınan kararı gözden geçirmeye çağırdı.