Türk-Sen Dr. Tuğcu’ya yapılan saldırıyı kınadı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yapılan saldırıyı kınadı.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, konuyla ilgili yayımladığı mesajda, “Özellikle son dönemlerde sağlıkta çalışan Doktor,hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına karşı siddet eylemleri artamktadır, son olarakda Mağusa Hastahanesinde görev yapan Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyoruz, Doktorumuza acil sifalar diliyoruz ve bu çirkin eylemi yapan ilgili şahsın en ağır şekilde yargılanması ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu tür çirkin olayların hiçbir işkolunda yaşanmaması için Hükümet edenlerin ilgili tedbirleri artırarak daha ciddi önlemler almalarını bekleriz” dedi