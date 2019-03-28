Türkan Aziz için mesaj

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, toplumsal mücadelenin içinde aktif olarak yer almış, meslek adına sağlık alanında örnek çalışmalar yürütmüş Kıbrıs Türk hemşireliğinin öncüsü, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği 1. Şeref üyesi meslektaşları Türkan Aziz’in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini duyurdu.

Birlik Aziz’in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Tüm KTHEB camiası adına merhumeyeAllah’tan rahmet yakınlarına ve tüm toplumumuza başsağlığı dileriz.”