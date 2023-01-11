Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyetinden Genç TV ve Üniversite ziyareti

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan ve heyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve toplum lideri dr fazıl küçük’ün anma törenlerine katılmak üzere KKTC’ye geldi. Cemiyet, çeşitli ziyaretlerinin ardından Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ve On Beş kasım Kıbrıs Üniversitesini ziyaret etti..

Birinci ve aydoğan görüşme de birer konuşma yaptı.

Aydoğan konuşmasında “KKTC’ye her gelişimiz de muhakkak Ertan birinci’yi ziyaret ettiklerini ve dostluklarının daimi olduğunu dile getirdi.

Aydoğan, ertan bey bizim dostumu, babadan gelme yatırımcılık ruhu var. Bu toprakları kazandıklarını tekrar yatırım yaparak vatan yapan insanlar... Ertan bey ve ailesi kktc’de sembol bir ailedir. O nedenle her yıl geldiğimiz zaman ertan birinci’yi ziyaret etmekten şeref duyarız. Bize verdiği bilgiler ve gösterdiği ilgi her zaman hepimizi mutlu etmiştir” dedi.

Birinci ise Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyet başkanı rüşat aydoğan ve heyetinin ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bizim için iki taraf yok tek taraf var diyen birinci, gücümüzü türkiye’den alıyoruz ifadelerini kullandı. Birinci daha sonra mütevelli heyeti başkanı olduğu on beş kasım kıbrıs üniversitesinin adıyle ilgili bilgi verdi.. Birinci, 15 kasım kıbrıs üniversitesi adını cumhuriyetimizden aldı, bizim öğrencilerimiz dışarıdan gelen yabancı uyruklu öğrenciler, istiyoruz ki ülkelerine döndükleri zaman bunları anlatsınlar kıbrıs türkünün varoluş mücadelesini hangi zorluklarla bu ülkeyi inşaa ettiğimiz kıtalar arası yayılsın istiyorum dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyet başkanı Rüşat Aydoğan ertan birinci’ye hedi takdim etti..