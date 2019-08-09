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UBP'de bayramlaşma programı açıklandı

UBP'de bayramlaşma programı açıklandı

Ulusal Birlik Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenleyecek.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Başbakan Ersin Tatar’ın da katılacağı UBP bayramlaşma programı şöyle:

11 Ağustos Pazar (Bayramın Birinci Günü)

Saat 10.00: Lefkoşa – ( Yer: Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez Binası)

Saat 12.00: Güzelyurt ilçe 

Saat 13.00: Lefke İlçe

12 Ağustos Pazartesi: (Bayramın İkinci Günü)

Saat 10.00 : Gazimağusa ilçe

Saat 12.00: İskele ilçe

Saat 14.00: Girne ilçe

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