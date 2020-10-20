UBP'de kurultay belirlenecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi yarın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ortaya çıkan durumu ele alacak.

Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu saat 16.00’da toplanacak, Parti Meclisi de saat 17.00’den itibaren biraraya gelerek kurultay tarihini belirleyecek.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Ersan Saner, UBP Meclis grubunun bu sabah toplanarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdiğini ve bu toplantıda Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar’ın ant içerek Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla boşalacak parti başkanlığı için mümkün olan en kısa süre içinde seçim yapılması yönünde ağırlıklı bir görüş ortaya çıktığını belirtti.

Saner, konunun yarın saat 16.00’te Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, saat 17.00’dan itibaren de Parti Meclisi’nde değerlendirileceğini ve Genel Başkanlık seçiminin yapılacağı kesin kurultay tarihinin Parti Meclisi’nde karara bağlanacağını açıkladı.

Saner, “Ulusal Birlik Partisi sorumluluklarının bilincindedir. Ülkemiz bir salgın sürecinden geçmekte ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Halkımız müsterih olsun. Bizler birlik-beraberlik içinde kurultayımızı gerçekleştirecek ve ülkemize, halkımıza hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.