Ülkeden polisiye haberler

Akıncılar köyünde, KKTC’ye kanunsuz giren Suriye uyruklu 3 erkek tespit edilerek, tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada, bu kişilerin önceki gün Gazimağusa Limanı’ndan giriş yapan bir aracın dorsesine gizlenmek suretiyle muhaceret işlemi yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

MARKETTEN 163 TL’LİK MALI SIRT ÇANTASINA SOKARAK ÇALMAYA ÇALIŞTI

Hamitköy’de faaliyet gösteren bir markette dün müşteri olarak bulunan C.A.’nın (K-24), toplam değerleri 163 TL olan ürünleri sırt çantasına yerleştirerek, çaldığı tespit edildi.

Şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da G.D.’nin (E-24) kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.