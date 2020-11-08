Ülkeden polisiye haberler

Yayla’da sakin Taşer Kukuni yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında Yayla’da sakin Taşer Kukuni(E-61)ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

KATLE TEŞEBBÜS

Dün saat 22.15 sıralarında, Gazimağusa’da, Kurtalan sokak üzerinde K.H.N.(E-29 ) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan bıçak ile Manh Dung Truong’un göğüs kısmına sokmak suretiyle ağır bir şekilde yaraladı.

Manh Dung Truong, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı. K.H.N.(E-29 ) tutuklandı.

EV YANGINI

Dün saat 07.40 sıralarında Girne’de Kemal Kayacan Sokak üzerinde bulunan Silver Waves Apart Hotel’in bodrum katında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu bodrum katında muhafaza edilen muhtelif koltuk takımları, sandalyeler, masalar, bisiklet, gaz sobası, dolaplar, muhtelif elektrik aksamları tamamen, pencere kasaları, kapı kasaları, şezlong minderleri, televizyonlar, mikrodalgalar ve camlar kısmen yandı.