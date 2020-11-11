Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün İ.Ç’nin (E-26) kullanımındaki araçta yapılan aramada, 10 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

SAHTE BELGE DÜZENLEME…

Sahte belge düzenleyen E.D.(E-36) tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Girne’de faaliyet gösteren Mevlana Sofrası isimli işletmeye giden E.D’nin (E-36) daha önce çalıştığı ve şu an faaliyette olmayan bir kasap dükkanı adına düzenlenmiş boş faturaları, söz konusu işletmeye satmış olduğu etler karşılığı doldurarak sahtelediği ve ilgili işletmeye verdiği tespit edildi. E.D’nin tutuklandığı, soruşturmanın sürüdüğü kaydedildi.

KAYIP ŞAHIS

Yeniboğaziçi’nde yaşayan Abdulkadir Aktürk’ten (E-37) dün 16.30’dan bu yana haber alınamadığı bildirildi. Bahse konu şahsın arandığı kaydedildi.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da 3-9 Kasım tarihleri arasında Ramadan Cemil işletmelerine ait antreponun asma kilidi kırılarak depo içerisine girildi ve içerisinden çeşitli markalarda içkiler çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesine üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.G.(E-36) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, söz konusu antrepodan çalınan içkilerin hırsızlık olduklarını bildikleri halde H.H.S.(E-27), Y.Y.(E-42), H.Ç.(E-38), H.Ç.(E-40) ve K.Ç’nin (E-39) piyasa değerlerinin altında satın aldıkları tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklandığı, K.Ç.(E-39) ise arandığı kaydedildi.

İŞ KAZASI

Mehmet Yiğit (E-55) dün 16:00 sıralarında, Çağlayan Bölgesinde vinç ile inşaat malzemesi indirirken halatın kopması sonucu, indirdiği malzemeler sol ayağına düştü.

Kaval kemiği kırılan Yiğit, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisine müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.