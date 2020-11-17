Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da yaşayan 15 yaşındaki Öykü Ceren Ocakbatıran, pazar günü 13.00 sıralarında ayrıldığı evine dönmedi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada Ocakbatıran’ın arandığı bildirildi.

KARŞIYAKA’DA BELEDİYE ARACININ AKÜSÜ ÇALINDI

Karşıyaka’da Lapta Belediyesi’ne ait arazide park halinde bulunan, belediyeye ait araç üzerinde monteli olan 2 adet akü kabloları kesildikten sonra çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.Ç.(E-29), S.Ç.(K-39) ve S.K.(E-43) tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KALKANLIDA DARP

Kalkanlı’da Cumartesi 02.30 sıralarında, aralarında çıkan tartışma sonucu N.K.(E-24) ve B.K.(E-22), Fatih Aksu’yu darp ederek elmacık kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Meseleyle ilgili olarak aranan N.K.(E-24) ve B.K.(E-22) bulunarak tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA ARAÇ YANGINI

Gazimağusa’da sur içinde Buğday Camii önlerinde bugün 09.30 sıralarında, park halinde bulunan Mustafa Oraloğlu’nun sorumluluğundaki HT 656 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Bahse konu aracın yanında park halinde bulunan LG 243 plakalı aracın ön tampon ve plakasında da hasar oluştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.