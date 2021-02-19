Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da 2 Ocak’ta hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Imoleayo Temitope Atere dün yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak’ta Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yemek yediği sırada “gıda aspirasyonu, solunum yollarının kapanması” neticesinde Gazimağusa Devlet Hastanesi kaldırılarak, burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Imoleayo Temitope Atere (E-28), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

KALKANLI’DA SAKİN NECMİ SERİN HAYATINI KAYBETTİ

Kalkanlı’da sakin Necmi Serin (E-64), dün saat 08.00 sıralarında kendisine ait ağıl içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Serin’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin, “yüksek tansiyon ve geçirmiş olduğu kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU… 1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Karaoğlanoğlu ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan J.O.C.(E-22), M.O.S.(E-33) ve M.K.’nin (E-31) tutuklandığı bildirilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ü.(E-38) de tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.