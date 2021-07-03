Ülkeden polisiye haberler

Gönyeli’de 5 kişinin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Otağ Sokak üzerinde dün 12.45 saatlerinde köpeğine vurduğu gerekçesiyle M.S.(E-20), H.H.S. (E-23), E.F.Y.(E-18) ve N.S.S.(E-22) ve E.S.F.(E-23) arasında çıkan tartışmada birbirlerine elleri ile vurmak sureti ile kavga ettikleri sırada H.H.S’nin aldığı darbeden dolayı sağ el serçe parmağı kırıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.



26 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ, 6 İŞ YERİ KAPANMA SAATİNE UYMADISokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bu sabah ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam 26 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 6 iş yerinin ise kapanma saatine riayet etmediği tespit edildi.Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.