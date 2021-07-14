Ülkeden polisiye haberler

Gönyeli’de C.C.A.’nın (E-23) kaldığı ikametgâhta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.C.A. (E-19) ve D.U.U. (E-26) tutuklanarak, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu.

Öte yandan, Gazimağusa’da dün D.C.T.M.’nin (E-24) kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile birlikte meselede bağlantısı olduğuna inanılan N.S.D. (K-23) tutuklandı.

Gazimağusa’da dün C.N.’nin (E-30) kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada ise, yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 13:33

GİRNE’DE SAHTE PARAGirne’de M.Ş.(E-32) ve M.P.’nin (E-38) tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 725 adet 50’lik, 2 adet 10’luk ve bir adet 2’lik banknotlardan oluşan toplam 36,272 ABD Doları banknot bulunarak emare olarak alındı.Dün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar tutuklandı.SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN 30 KİŞİ HAKKINDA YSAL İŞLEMSokağa çıkma yasağı kapsamında; 13-14 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.